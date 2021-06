El director de la película de Metal Gear Solid cree que será “muy Kojima”

Pese a que lleva varios años en desarrollo, la película de Metal Gear Solid todavía no puede convertirse en realidad. No obstante, aunque aquella adaptación de la famosa franquicia de videojuegos no ha avanzando mucho durante el último tiempo, su director sostiene que aún sigue en desarrollo.

De hecho, en el contexto de la E3 2021, Jordan Vogt-Roberts (Kong: Skull Island) conversó con el portal EW sobre ese proyecto y anticipó que podría ser ideal para los fanáticos de Hideo Kojima.

“Metal Gear es algo que he intentado empujar cuesta arriba como Sísifo durante más de siete años”, comentó Vogt-Roberts. “Ese juego y el mundo de Kojima-san significan mucho para mí, y eso es algo de lo que estoy muy orgulloso de lo que estamos haciendo. Creo que es muy Kojima, punk rock, retorcido”.

Vogt-Roberts además planteó que quiere que este proyecto de pie a “un nuevo tipo de acción en pantalla que también se basa en la tranquilidad del sigilo, sabiendo que cada paso que das a medida que te adentras en el vientre de la bestia, más lejos de la seguridad”. Todo con el fin de plasmar en la pantalla grande una experiencia que pueda capturar la esencia de los juegos.

“Estas tratando con estos personajes que son ideologías que caminan y hablan. Todos ellos representan diferentes fragmentos e ideas de esta pregunta básica: ¿Cómo podemos hacer que el mundo vuelva a estar completo? Todos están atrapados en el ciclo del dolor”, señaló.

La película de Metal Gear Solid reclutó a Oscar Isaac para interpretar Solid Snake y aunque aún no hay muchos detalles sobre su trama, no es el único proyecto basado en una propiedad famosa que está desarrollando Vogt-Roberts. Después de todo, el director además comandará una película live-action de Gundam para Netflix.

Pero Vogt-Roberts tampoco quiso revelar muchos detalles concretos sobre ese proyecto y solo enfatizó en la importancia del personaje para la cultura pop además de anticipar que quiere que su película sirva para que más personas se acerquen al mundo de Gundam.

“Gundam igualmente es el padrino de la cultura otaku en muchos sentidos y sin exagerar”, dijo Vogt-Roberts. “Es el abuelo del anime moderno y, por lo tanto, la mayoría de las cosas japonesas que amamos. Es realmente salvaje lo que Gundam estaba haciendo en la televisión en un formato animado en los años 70 y la complejidad y el peso de las historias que contaban”.

“Mi objetivo es que todas las personas que puedan decir: ‘No sé por dónde empezar (con Gundam)’, quiero crear esta película y darles un punto de acceso donde puedan decir: ‘Aquí es donde se comienza. Este es su punto de entrada‘”, agregó. “Donde los fanáticos de Gundam digan: ‘Sí, este es mi Gundam’”.