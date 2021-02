El director de Mortal Kombat confirmó la identidad de Sub Zero en la nueva película

En el reciente trailer para la nueva película de Mortal Kombat se lucen varios personajes claramente reconocibles de la saga de videojuegos.

Uno de ellos es Sub-Zero, el ninja de hielo que tiene una larga rivalidad con Scorpion y que aquí se presenta como el principal villano de la película. Sin embargo, quienes estén familiarizados con la historia de los juegos sabrán que Sub-Zero es la identidad de mas de un personaje.

Con esto en cuenta el director Simon McQuoid conversó con IGN y comentó varios detalles que se pueden ver en el trailer. Así, el cineasta reveló que esta versión presentará al Sub-Zero original de los juegos, llamado Bi-Han.

En la saga Mortal Kombat, Bi Han es el Sub Zero que aparece en la primera entrega y muere a manos de su eterno rival Scorpion. A partir de Mortal Kombat II, su hermano menor Kuai Liang asume el manto de Sub Zero y Bi-Han es resucitado por el hechicero Quan Chi para transformarse en el guerrero sombrío Noob Saibot.

En la primera adaptación cinematográfica de 1997, Bi-Han muere derrotado por Liu Kang, y en la secuela Mortal Kombat Anhilation es su hermano quien vuelve como Sub Zero para ayudar a los protagonistas.

Todavía no se sabe si este punto será incluido en la nueva y sangrienta versión, la cual se estrenará en cines y HBO Max el 16 de abril.