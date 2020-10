El elenco de Army Of The Dead: Lost Vegas, la serie animada de Netflix que expandirá a lo próximo de Zack Snyder

Aunque Zack Snyder ha estado metiendo ruido con todo lo que involucra a su corte de Justice League, adicionalmente bajo la manga tiene a su primer proyecto alejado de Warner Bros.

Se trata de la película zombie Army of the Dead, que bajo el alero de Netflix presentará cómo un grupo de forajidos acepta la misión de iniciar un rescate en una ciudad de Las Vegas plagada de no muertos. Y claro, en el camino también quieren recolectar ganancias.

Adicionalmente la película dará pie a una serie animada que abordará los orígenes del personaje principal, llamado Scott (Dave Bautiste), y ahora se ha dado a conocer a un elenco de voces que incluirá a los siguientes actores:

Joe Manganiello (Justice League)

Christian Slater (Mr. Robot)

Harry Lennix (Man of Steel)

Ross Butler (13 Reasons Why)

Anya Chalotra (The Witcher)

Vanessa Hudgens (Sucker Punch)

Yetide Badaki (American Gods)

Christina Wren (Man of Steel)

Monica Barbaro (The Good Cop)

Nolan North (Star Trek: Lower Decks).

Todos ellos se sumarán a los actores que estarán en la película live-action, incluyendo a Bautista junto a Ana De La Reguera, Tig Notaro, Omari Hardwick y Ella Purnell.

En la serie también estará involucrado como productor y showrunner Jay Oliva, colaborador habitual de Snyder y que dirigió varias películas animadas de DC Comics en el pasado.

En ese sentido, Oliva dirigirá dos episodios, mientras que Snyder también se hará cargo de dirigir otros dos capítulos.