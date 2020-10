El elenco de GLOW despidió a la serie tras su cancelación

Los fanáticos de GLOW no son los únicos que están tristes por la abrupta cancelación de la serie. Siguiendo los reportes que informaron que Netflix había dado pie atrás en la decisión de renovar a GLOW para una cuarta temporada, el elenco del programa también lamentó el final de esta historia.

A través de redes sociales las actrices y actores que dieron vida a los personajes de GLOW manifestaron de distintas formas su pesar el por el final de la serie.

Así, por ejemplo, Alison Brie compartió varias fotos con sus compañeras de elenco y agradeció a esta producción por cambiar su vida.

“Voy a extrañar esto ... Por siempre estaré agradecida de mi familia GLOW por cambiar mi vida para siempre”, escribió Brie.

Mientras que por su parte Marc Maron solo escribió: “No más GLOW. Lo siento. Apesta”.

Y Shakira Berrera compartió un foto del elenco junto a la frase: “Gracias por cambiar mi vida Liz”.

Por su parte, Rich Sommer escribió: “Me alegro de haber sido una pequeña parte de este espectáculo. Interpretaré al esposo o ex esposo de Betty Gilpin o al cartero o cualquier cosa, en cualquier momento que alguien me lo pida. Ella es una de mis compañeras de escena favoritas de todos los tiempos, y tuve más suerte de poder estar cara a cara con ella".

Pese a que ya se había dado luz verde para el desarrollo de una última temporada de la serie, Netflix decidió cancelar GLOW porque era muy complicado filmar una serie con un elenco tan grande y que gira en torno a la lucha en medio de la pandemia.

En ese sentido, la despedida de la serie publicada por Rebekka Johnson precisamente apunta al COVID-19 ya que la actriz llamó a sus seguidores a usar mascarillas.

El tweet de Johnson fue citado por Kimmy Gatewood, quien simplemente escribió “devastada” y añadió un hashtag con la frase “salven a GLOW”. No obstante, por ahora parece que eso no sería una opción.