Netflix canceló GLOW debido al COVID-19

Los fanáticos de GLOW tendrán que dejar de contar los días para ver la última temporada de la serie. Pese a que Netflix renovó a GLOW para una cuarta temporada durante el año pasado, este lunes se reveló que el streaming dio pie atrás en esa decisión.

De acuerdo a Deadline, Netflix decidió cancelar a GLOW y no seguir adelante con las filmaciones de su cuarta temporada debido la pandemia.

Después de todo, pese a que antes de las suspensiones propiciadas por el coronavirus la serie había logrado filmar por varias semanas y completar un episodio, el panorama para retomar su rodaje en medio del coronavirus era complicado.

De hecho, desde Deadline explican que “durante los últimos siete meses Netflix, que es el estudio de la serie, ha estado trabajando en formas de volver a producir el programa” pero “GLOW enfrentó sus propios desafíos únicos con los requisitos físicos de la lucha libre, un punto focal del espectáculo, que hace de alto riesgo producir de manera segura durante el COVID”. Algo que sumado a las complicaciones porque la serie se filma por completo en Los Ángeles y cuenta con un numeroso elenco terminó por llevar a Netflix a cancelar el programa.

"El COVID ha matado a humanos reales. Es una tragedia nacional y debería ser nuestro enfoque. Aparentemente, el COVID también acabó con nuestro programa. Netflix ha decidido no terminar de filmar la última temporada de GLOW ", señalaron las creadoras de la serie Liz Flahive y Carly Mensch en un comunicado a Deadline. “Nos dieron la libertad creativa para hacer una comedia complicada sobre mujeres y contar sus historias. Y luchar. Y ahora eso se ha ido. Están sucediendo muchas cosas de mierda en el mundo que son mucho más grandes que esto en este momento. Pero todavía es una mierda que no podamos volver a ver a estas 15 mujeres juntas”.

"Extrañaremos a nuestro elenco de payasos raros y a nuestro heroico equipo. Fue el mejor trabajo“, añadieron. “Regístrense para votar. Y por favor voten”.

GLOW se estrenó en 2017 y con esta abrupta cancelación se suma a otra series que Netflix decidió terminar debido a la pandemia como I Am Not Okay With This y The Society.

“Hemos tomado la difícil decisión de no hacer una cuarta temporada de GLOW debido al COVID, lo que hace que rodar este programa físicamente íntimo con su gran elenco sea especialmente desafiante”, dijo un vocero de Netflix a Deadline. “Estamos muy agradecidos con las creadoras Liz Flahive y Carly Mensch, Jenji Kohan y todos los escritores, elenco y equipo por compartir esta historia sobre las increíbles mujeres de GLOW con nosotros y el mundo”.