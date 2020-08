Netflix canceló a “The Society” y “I Am Not Okay With This” tras solo una temporada

Aunque las series de Netflix no tienen que batallar por los índices de audiencia de la televisión tradicional, que se pelea palmo a palmo cada trozo de la torta publicitaria, sus series sí deben rendir cuentas tanto en el número de suscriptores que las siguen, como en otro tipo de métricas.

De ahí que no sorprende cuando una serie, por mucho que se haga de un nicho, sea cancelada tras una sola temporada. De hecho, eso es lo que precisamente ocurrió ahora con los dramas juveniles “The Society” y “I Am Not Okay With This”.

Según consta en Deadline, ambas series fueron cortadas a raíz de los efectos de la pandemia de coronavirus, ya que impactó sus agendas de producción y elevó los presupuestos de ambas series.

“Hemos tomado la decisión difícil de no seguir adelante con las segundas temporadas de the Society y de I Am No Okay With This. Estamos desilusionados con tener que tomar estas decisiones por circunstancias creadas por el COVID y estamos agradecidos con sus creadores”, informó Netflix en un comunicado.

The Society seguía la historia de un grupo de adolescentes que debe aprender a dirigir a su comunidad luego de que el resto de su pueblo desaparece misteriosamente. Por su parte, I am Not Okay With recibió críticas positivas y adaptaba el cómic del mismo nombre realizado por Charles Forsman