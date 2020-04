El emotivo homenaje al tío Phil en la reunión virtual del elenco de El Príncipe del Rap

En medio de la contingencia provocada por el coronavirus, Will Smith decidió darle una alegría a sus fanáticos y orquestó una reunión virtual del elenco de El Príncipe del Rap en su programa de Snapchat Will From Home.

Como pueden imaginar el encuentro de Smith, Alfonso Ribeiro, Tatyana Ali, Joseph Marcell, Karyn Parsons, DJ Jazzy Jeff y Daphne Maxwell Reid a 24 años del fin de la serie estuvo cargado de emociones, anécdotas y un momento particularmente triste: el homenaje a James Avery.

El actor que interpretó al querido Tío Phil murió a los 68 años a fines de 2013 debido a las complicaciones de una cirugía cardiaca y en la reunión virtual el elenco no quiso olvidarlo.

Durante la videollamada se transmitió un homenaje a Avery y su trabajo como el tío Phil que conmovió profundamente a los actores y probablemente también emocionará a los seguidores de la serie.

Así que tomen tus pañuelos y revisen el video a continuación:

El Príncipe del Rap fue emitido originalmente entre 1990 y 1996 por la cadena NBC y hasta el día de hoy representa uno de los roles más conocidos y entrañables de Smith.

En ese sentido, cumplimos con recordarles que si este reencuentro les dio nostalgia, la serie está completa en Netflix y actualmente Smith estaría desarrollando un spin-off.