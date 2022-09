El episodio más reciente de House of the Dragon batió un récord de Game of Thrones

[En esta nota encantararán spoilers sobre “La princesa y la Reina”, el sexto episodio del primer ciclo de House of the Dragon]

House of the Dragon superó una marca de Game of Thrones con su episodio más reciente, pero este hito no tiene que ver con las muertes en pantalla o el número de espectadores, sino que está relacionado con un aspecto más técnico de la serie que sirve como una precuela para toda la historia de Jon Snow, Daenerys Targaryen y compañía.

Como recordarán el sexto episodio del primer ciclo de House of the Dragon, “La princesa y la Reina”, comenzó mostrando a Rhaenyra Targaryen en pleno trabajo de parto. Todo siguiendo el salto en el tiempo de 10 años respecto al capítulo anterior.

Y en ese contexto, ante la petición de Alicent Hightower de ver al recién nacido, el director Miguel Sapochnik aprovechó de realizar una de sus características tomas únicas para seguir la travesía de Rhaenyra.

De acuerdo a Mashable, técnicamente el episodio utilizó dos tomas únicas para contar esa parte de la historia. No obstante, como cada una de ellas habría durado más de dos minutos y medio eso sería suficiente para superar a lo que mostró Game of Thrones en esa materia.

Después de todo, las tomas únicas más largas de Game of Thrones serían de 2 minutos y 15 segundos o 1 minuto y medio. Y la mayoría están presentes en episodios que también dirigió Sapochnik.

Si bien Sapochnik no seguirá como showrunner de House of the Dragon, como la serie ya fue renovada para un segundo ciclo es probable que ese tipo de recursos narrativos continúen e incluso se acentúen con el correr de la historia.