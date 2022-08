Miguel Sapochnik no continuará como showrunner de House of the Dragon para la segunda temporada

A un par de semanas de su estreno, House of the Dragon perdió a uno de sus showrunners. Durante este miércoles The Hollywood Reporter reveló que Miguel Sapochnik no continuará participando en el aspecto creativo de la precuela de Game of Thrones de cara a la ya confirmada segunda temporada.

La salida de Sapochnik de House of the Dragon no se debería a controversias ni nada por el estilo y simplemente sería por el cansancio que el creativo tendría después de tres años trabajando en el programa.

Tengan en cuenta que además de desempeñarse como showrunner de House of the Dragon, Sapochnik dirigió el piloto de la serie (que registró un hito de audiencia para HBO) y otros dos capítulos de su primer ciclo. Todo mientras su historia con Westeros también implica varios trabajos de Game of Thrones como “Battle of the Bastards” y “The Long Night”.

“Trabajar dentro del universo de Thrones durante los últimos años ha sido un honor y un privilegio, especialmente pasar los dos últimos con el increíble elenco y equipo de House of the Dragon”, señaló Sapochnik en un comunicado. “Estoy muy orgulloso de lo que logramos con la temporada 1 y encantado por la reacción entusiasta de nuestros espectadores”.

“Fue increíblemente difícil decidir seguir adelante, pero sé que es la elección correcta para mí, personal y profesionalmente”, añadió.

Ante la salida de Sapochnik- quien continuará colaborando con HBO en otros proyectos gracias a un nuevo pacto con la cadena-, House of The Dragon reclutó a Alan Taylor (Game of Thrones, Thor: The Dark World) como director y productor ejecutivo para su segunda temporada. Todo mientras el co-showrunner y co-creador de la serie, Ryan Condal, ahora será el único showrunner del programa sobre la Casa Targaryen.

House of the Dragon presentará un nuevo episodio de su primer ciclo este domingo, pero aún no hay una fecha para el debut de su segunda temporada.