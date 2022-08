House of the Dragon consiguió el mejor estreno para una nueva serie de HBO en Estados Unidos según Warner Bros. Discovery

Warner Bros. Discovery ya estaría sacando cuentas alegres con el estreno de House of the Dragon. Pese a que solo han pasado algunas horas desde que la nueva serie ambientada en Westeros presentó su primer episodio, el conglomerado sostiene que el programa sobre la Casa Targaryen fue todo un éxito.

Concretamente, según recoge The Hollywood Reporter, Warner Bros. Discovery dice que 9.9 millones de personas en Estados Unidos vieron el estreno de House of the Dragon durante el pasado domingo 21 de agosto.

Esa cifra contempla a las personas que siguieron la serie mediante HBO y también considera a quienes accedieron a HBO Max el día del estreno. Y con esa consideración Warner Bros. Discovery sostiene que House of the Dragon se convirtió en la serie nueva con el mejor estreno en Estados Unidos de HBO, superando a producciones como Game of Thrones, que atrajo a 4.2 millones de espectadores en su debut en 2011, y Euphoria, cuyo primer capítulo captó la atención de 2.4 millones de televidentes en 2019.

Pero aunque House of the Dragon es una serie nueva, técnicamente es parte de la franquicia de Game of Thrones y su popularidad claramente está vinculada impulsada por el éxito de la serie que se emitió entre 2011 y 2019 con impresionantes cifras de audiencia que fueron creciendo con sus distintas temporadas. En ese sentido, será interesante ver cómo se mantendrá la audiencia del primer spin-off de Game of Thrones con el correr de los días.

House of the Dragon presentará sus nuevos episodios cada domingo mediante HBO y HBO Max.