El equipo de Doctor Strange in the Multiverse of Madness ya se estaría preparando para comenzar el rodaje

Doctor Strange in the Multiverse of Madness estaría cada día más cerca de comenzar sus filmaciones y es que, pese a que aún no existe ningún tipo de anuncio oficial por parte de Marvel Studios, una reciente publicación en Instagram apunta a que el equipo de la película ya estaría preparándose para comenzar a trabajar en las nuevas aventuras de Stephen Strange.

Concretamente, durante esta semana, C.C. Ice, la doble de acción que ya trabajó con Elizabeth Olsen en WandaVision, compartió una historia en Instagram para marcar su llegada a Londres y junto a la frase “bienvenidos a la burbuja” aparentemente apuntó al aislamiento que deben guardar los equipos de producción para poder filmar películas en el marco de la pandemia.

Aunque basarse en una publicación de Instagram para considerar el inminente inicio de las filmaciones de la secuela de Doctor Strange podría parecer muy poco, cabe recordar que previamente Benedict Cumberbatch había planteado que la película podría comenzar sus filmaciones a finales de octubre o inicios de noviembre.

Doctor Strange in the Multiverse of Madness obviamente será protagonizada por Cumberbatch como el Hechicero Supremo titular y además contará con Elizabeth Olsen como Wanda Maximoff/Scarlet Witch. La película será dirigida por Sam Raimi (Spider-Man) y actualmente planea llegar a los cines en 2022.