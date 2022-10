El estudio tras The Last of Us Part 1 y Naughty Dog se unen para trabajar en un proyecto sin anunciar

Desde PlayStation están armando un equipo entre el estudio tras The Last of Us Part 1 y Naughty Dog, quienes se unirán para trabajar en un proyecto sin anunciar.

La información proviene desde una búsqueda de trabajo por parte de PlayStation donde señalan que esta persona se unirá a “un nuevo equipo interno de desarrollo de juegos” en PlayStation Visual Arts.

“Este proyecto de alta visibilidad se está desarrollando en colaboración con Naughty Dog”, mencionan, agregando que “aunque actualmente no se ha anunciado, tenemos una visión clara y un plan para lanzar. Usando nuestra experiencia existente y talento de primer nivel, garantizaremos una barra de alta calidad visual para el juego y una experiencia convincente para nuestros jugadores”.

PlayStation Visual Arts, corresponde al estudio responsable del remake de The Last of Us.

En cuanto al nuevo juego, por el momento no hay más detalles y se desconoce si estaría relacionado con una franquicia existente como lo es The Last of Us, o algo completamente nuevo.