El final de The Walking Dead intentará completar la historia de la serie en lugar de preparar los spin-offs

Cuando The Walking Dead presente su último episodio, el universo de la serie basada en los cómics de Robert Kirkman no desaparecerá y es que en paralelo al avance de series como Fear The Walking Dead, AMC también está planeando otras apuestas como Tales of the Walking Dead, la serie de Daryl, Isle of the Dead y la serie limitada de Rick Grimes y Michonne.

Pero aunque sería fácil creer que en ese escenario el cierre de The Walking Dead podría dedicarse a preparar el camino para lo que está por venir, Scott Gimple aseguró que ese no será el caso y el último episodio de la serie pretende cerrar la historia que arrancó en 2011 en lugar de preparar el terreno para los distintos spin-offs.

“El final se trata de completar la historia de The Walking Dead, no de establecer spin-offs”, dijo Gimple, el director de contenido de The Walking Dead (vía Games Radar+). “Hay espacio para esos spin-offs, pero completamente el final de The Walking concluye la historia de estos 11 años. No queríamos que los spin-offs se interpusieran en el camino de esa satisfacción. Creo que viven juntos muy bien”.

Por supuesto, como algunos personajes que encabezarán los spin-offs están en la última temporada de The Walking Dead, inevitablemente debería existir un vínculo entre la serie principal y esas producciones derivadas. No obstante, la idea sería que aquello no le quite espacio al programa central.

“Creo que es lo correcto. Creo que el objetivo es que, incluso si no hubiera spin-offs, (que el final) se sintiera como si hubiera un cierre para el programa en sí”, agregó la showrunner Angela Kang. “El programa en sí necesita su propio final. Pero las puertas se dejan abiertas, como suele ocurrir en la vida, e incluso en el final del cómic. Siempre hay una historia que continúa una vez que la historia que cuentas en la pantalla ha terminado. terminó, así que ese es el espíritu”.

The Walking Dead presentará la última parte de su temporada final desde este 2 de octubre de en Estados Unidos.