El final The Flash resolverá temas de la primera temporada y ofrecería una conclusión feliz para la historia de Barry

Cuando ya estamos en la cuenta regresiva para el estreno del primer episodio de la última temporada de The Flash, el showrunner de la serie sobre el velocista escarlata comenzó a anticipar cómo será el episodio final del programa.

En el contexto de una entrevista con EW, Eric Wallace volvió a lamentar que la novena temporada de The Flash solo recibiera una orden para 13 episodios, una práctica que obligó a cortar historias como un potencial crossover con Legends of Tomorrow. Pero tras expresar ese reparo, Wallace indicó que pese a todo habría conseguido el final que quería para la serie.

Según el showrunner que tomó las riendas de The Flash en la sexta temporada, el final que se estrenará en los próximos meses era algo que tenía en mente desde que comenzó a comandar la serie y recogerá elementos de la popular primera temporada.

“Francamente, una vez que me hice cargo, supe cuál debería ser la escena final y la toma final del final de la serie. He sabido exactamente cuál debería ser incluso la línea final del diálogo. Todo el mundo lo descubrirá mucho antes del final porque juega con el título del episodio final”, dijo Wallce.

“Hay algunas cosas muy especiales, verás muchas caras conocidas del pasado apareciendo aquí y allá, y todo se relaciona con algo con lo que Barry ha estado luchando desde la temporada 1″, añadió. “No puedo decir más que eso. Solo digamos que los eventos de la temporada 1 aún no están resueltos y Barry no se da cuenta hasta este año. Resolver esos problemas proporciona el clímax emocional para el final de nuestra serie al cierre de la temporada 9″.

Por ahora no sabemos cuál será el título del último episodio de The Flash, pero no hay que especular mucho para inferir que esa trama a la que hace referencia Wallace podría guardar relación con la batalla entre Flash y Reverse Flash que culminó con la muerte de la mamá de Barry cuando él aún era un niño.

Sin embargo, mientras eso está en el terreno de la especulación, Wallace prometió que pese a que en el final “habrá muchas lágrimas”, su trama sería una conclusión feliz para la historia de Barry Allen.

“(El final paga) muchas de las historias pendientes de la primera temporada, con algunos easter eggs aquí y allí para agradecer los fanáticos, para traer de vuelta tantas caras familiares de la primera temporada como pueda en cuanto a la historia, y lo más importante, para brindar el clímax más emotivo al viaje de nueve años de The Flash, Barry e Iris que puedo. Y hacerlo de una manera que brinde el tipo de final feliz que no solo quiero, sino que la audiencia merece”, afirmó.

¿Cómo resultará esto? Solo queda esperar a que The Flash comience a emitir su última temporada este 8 de febrero en Estados Unidos.