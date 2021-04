El fisicoculturista Olivier Richters será Krom en la película de Borderlands

Desde IGN revelaron que el fisicoculturista holandés Olivier Richters encarnará a Krom en la película basada en el videojuego Borderlands dirigida por Eli Roth.

Richters mide 2,18 m y es conocido principalmente por su carrera como fisicoculturista, aunque también tendrá apariciones en Black Widow y The King’s Man. Por otro lado, en Borderlands, Krom es el líder de una banda de bandidos que azotan el planeta Pandora y es uno de los jefes del primer juego.

Según la descripción oficial de la película, la historia presentará un equipo liderado por la bandida Lilith (Cate Blanchett) que se adentra en el planeta Pandora para rescatar a la hija de Atlas (Edgar Ramírez) ya que guarda el secreto de un inimaginable poder del que podría depender el destino del universo.

La película no tiene fecha de estreno aun pero ya se encuentra en producción a partir de un guion de Craig Mazin (Chernobyl, The Last of Us) e incluye en su elenco a Kevin Hart, Jaimie Lee Curtis, Florian Munteanu, Ariana Greenblatt, y Jack Black.