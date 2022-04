El guionista de Doctor Strange 2 habló sobre los riesgos de contar una historia del Multiverso

El concepto del Multiverso no es algo nuevo para los fanáticos de los cómics, sin embargo, de un tiempo a esta parte se ha instalado como un tema cada vez más recurrente tanto en esas publicaciones como en las producciones de superhéroes para el cine y la televisión.

Así, mientras Marvel Studios planea explorar ese concepto con la secuela de Doctor Strange y DC buscaría hacer lo propio con la película de The Flash, inevitablemente han surgido dudas sobre si algún día aquella premisa se saturará o aburrirá a las audiencias.

Por supuesto, en estos minutos no tenemos cómo saber si eso sucederá o no. No obstante, en lo que respecta Doctor Strange in the Multiverse of Madness el guionista de esa cinta, Michael Waldron, reveló qué consideraciones tomó para lidiar con los riesgos del tema del Multiverso en esa producción dirigida por Sam Raimi.

En una entrevista con SFX Magazine (vía Games Radar+), Waldron indicó que durante su trabajo intentó que Multiverse of Madness mantuviese un aspecto personal pese a la gran escala de su historia.

“El peligro es que puedes ampliar demasiado tu alcance y, de hecho, puedes reducir lo que está en juego si no lo personalizas a medida que creces más y más”, dijo Waldron. “Pero la oportunidad en el Multiverso es que los personajes se enfrenten literalmente a algunos ‘¿Y si...?’ y versiones alternativas de ellos y, quizás otros en sus vidas. Es una manera interesante de sostener un espejo para los personajes”.

“En todos los sentidos, da forma al corazón emocional de la historia. Tiene que hacerlo. El multiverso no es solo un MacGuffin en el que decimos: ‘Está bien, esto es solo una cosa cursi con la que estamos jugando en esta película’”, añadió. “Si te enfrentas a realidades alternativas y a versiones alternativas de ti mismo, eso tiene que convertirse en el corazón emocional, explorando quién podrías ser si fueras una versión diferente de ti mismo, si tomaras otras decisiones correctas o elecciones incorrectas. Es algo complejo, emocionalmente, y es exactamente por eso que es tan emocionante y tan genial para un elenco tan dramáticamente talentoso como este”.

Si bien todavía no está claro todo lo que mostrará Doctor Strange 2, ya está confirmado que la película contará con varias variantes de Stephen Strange. En ese sentido, aunque hay quienes esperan ver bastante de Wanda Maximoff en esta historia, Waldron remarcó que el personaje de Benedict Cumberbatch (en sus distintas versiones) es el protagonista.

“Revisamos la primera película (de Doctor Strange) más que cualquier otra cosa porque esta es la historia de Doctor Strange por encima de todo. Ha estado en muchas otras películas, pero esta es su historia y su franquicia. Una de las primeras cosas que hice fue volver a esa primera película y verla varias veces, realmente convertirme en un estudiante de ella”, dijo el guionista que también trabajó en Loki. “Quería averiguar: ‘Bien, ¿quién era ese personaje en esa película? ¿Quién era él al final?’. Y luego: ‘Está bien, entonces, ¿ Eué ha pasado en el transcurso de estas películas de los Vengadores y todo lo demás, llegando a Spider-Man?’ Y ahí es donde realmente comenzamos”.

Doctor Strange in the Multiverse of Madness tendrá funciones de este 4 de mayo en Chile.