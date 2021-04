El guionista de Mortal Kombat explicó la ausencia de Johnny Cage en la nueva película

El juego original de Mortal Kombat tenía siete personajes jugables principales, de los cuales seis aparecen en la nueva película. El séptimo, Johnny Cage, está notablemente ausente de la nueva versión cinematográfica, llevando a fans a preguntarse por que fue excluido, algo que el guionista Greg Russo contestó en una reciente entrevista.

En conversación con Inverse, Russo comentó sus aportes al guion una vez que se unió al proyecto. Así, explicó que Cage quedó fuera de la historia debido a un conflicto con otro personaje. “Tiene que ver con Kano. Cuando estaba diseñando la historia, no quería el tradicional ‘tres héroes salvan el día’, porque tendrías a tres personas con la misma perspectiva. Me encanta el conflicto. Amo a Kano porque es un desgraciado y un egoísta. Eso crea conflicto. Una vez que supe que Kano sería parte de la historia, su personalidad se volvió realmente grande. Realmente egoísta. Ese también es Johnny Cage. Probé con Johnny y Kano juntos en escena y fue demasiado. Eran dos personalidades idénticas y le rebaban a todos los demás” explicó.

En la misma entrevista reveló que Cole Young ya había sido creado para la película cuando se unió al proyecto, mientras que Scorpion en algún minuto tampoco fue considerado, pero finalmente lo agregó.

Alerta de spoilers a continuación.

De todas maneras, al final de la película se da una clara referencia a Johnny Cage para una potencial segunda parte.

“Aunque todo el mundo ama a Johnny Cage, no tenía sentido para la película. Así que nos aseguramos de tantear con los fans al final. Si hacemos más películas, nos dejamos algunos personajes grandes. Mi personaje favorito, Kitana, no está en la película porque no calzaba con la historia. Eso te muestra lo difícil que es tomar estas decisiones” comentó Russo.

Aunque todavía no se anuncian planes concretos para la película, Joe Taslim reveló que su contrato contempla más películas y por ahora la cinta ha recaudado por sobre las expectativas en su primer fin de semana, por lo que la posibilidad de ver en un futuro a Johnny Cage todavía existe.