El jefe de las películas de Netflix está determinado a quedarse con la próxima película de Christopher Nolan

Cuando la pandemia todavía era algo nuevo, Christopher Nolan se posicionó como uno de los principales defensores de los cines al insistir en un estreno cinematográfico para Tenet. Eso sumado a los comentarios anteriores del cineasta respecto al modelo de Netflix, podría dejar en claro que sería bastante difícil ver al nombre del responsable de Inception en los créditos de una producción original de aquella plataforma. No obstante, el jefe de películas de Netflix, quiere intentarlo.

En una reciente entrevista con Variety, el jefe de películas de Netflix, Scott Stuber aseguró que está determinado a llevar a la próxima película de Nolan al streaming.

“Si se le ocurre su nueva película, se trata de si podemos ser un hogar para ella y qué tendríamos que hacer para que eso suceda. (Nolan) un cineasta increíble. Voy a hacer todo lo que pueda. En este negocio, he aprendido que es necesario tener cero ego. Me golpean, me derriban y vuelvo a levantarme”, dijo Stuber.

Pese a que Nolan podría posicionarse como un detractor de Netflix en base a sus declaraciones anteriores, cabe recalar que el director eventualmente matizó sus críticas a ese streaming y, en el contexto de la estrategia de estrenos de Warner Bros para este 2021, tachó a HBO Max como el peor streaming, por lo que tal vez Stuber podría aprovechar esa tensión.

De hecho, el ejecutivo espera que el modelo de estrenos de Neftlix y elementos como el reciente acuerdo del streaming con Amblin ayuden a potenciar sus opciones con el director. Pero evidentemente aún no hay nada sellado al respecto.