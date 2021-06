Amblin Partners, la productora de Steven Spielberg, selló un acuerdo y realizará películas para Netflix

Netflix se convertirá en la casa de varias películas de Amblin Partners, la compañía de producción de Steven Spielberg. De acuerdo a The Hollywood Reporter, recientemente el streaming y la empresa sellaron un importante acuerdo de contenido que contemplaría a varios proyectos.

Si bien todavía no está claro qué producciones realizará Amblin Partners, el reporte plantea que la compañía de Spielberg firmó un trato bajo el cual producirá “múltiples películas” para Netflix cada año.

En ese sentido, este nuevo acuerdo no implicará un distanciamiento de las películas de Amblin Partners del cine ya que la compañía igual trabajará en entregas cinematográficas como parte de su acuerdo con Universal, el cual fue renovado a fines de 2020.

“En Amblin, la narración de historias siempre estará en el centro de todo lo que hacemos, y desde el momento en que Ted (Sarandos, co-director ejecutivo y director de contenido de Netflix) y yo comenzamos a discutir una asociación, quedó muy claro que teníamos una oportunidad increíble para contar nuevas historias juntos y llegar a las audiencias de nuevas formas“, dijo Spielberg en un comunicado recogido por THR. “Esta nueva vía para nuestras películas, junto con las historias que seguimos contando con nuestra familia de toda la vida en Universal y nuestros otros socios, será increíblemente satisfactoria para mí personalmente, ya que podemos embarcarnos en ella junto con Ted, y no puedo esperar a comience con él, Scott y todo el equipo de Netflix “.

Amblin Partners ha estado involucrada en cintas como Ready Player One, 1917, The Trial of the Chicago 7 y First Man, por lo que aunque todavía no está claro qué proyectos de la empresa llegarán a Netflix esto claramente es otra oportunidad para el catálogo original de la plataforma. Todo mientras este movimiento también es una llamativa actualización respecto a la postura de Spielberg respecto al streaming.