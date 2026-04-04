Cuándo y a qué hora ver a Mallorca vs. Real Madrid en TV y streaming
Los clubes se miden este fin de semana en un duelo válido para la Fecha 30 de LaLiga de España.
Este fin de semana continúan los partidos de LaLiga, que tras el receso por los compromisos internacionales retoma su Fecha 30, en la que Mallorca recibe al Real Madrid.
En el contexto del campeonato español, los ahora locales vienen de caer por 1-2 ante Elche en la jornada pasada, misma en la que los merengues celebraron un resultado 3-2 ante Atlético.
Cuándo juega Mallorca vs. Real Madrid
El partido de Mallorca contra Real Madrid es este sábado, 4 de abril, a las 11:15 horas de Chile.
Los clubes se miden en el Estadi de Son Moix de la ciudad de Palma, España.
Dónde ver a Mallorca vs. Real Madrid
El partido de Mallorca contra Real Madrid se transmite en el canal DSports de DirecTV.
De forma online, el cruce de LaLiga va por la plataforma DGO.
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