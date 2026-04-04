Los favoritos para la primera vuelta en Perú

A una semana de que se realice la primera vuelta de las elecciones presidenciales peruanas, el domingo 12 de abril, dos de los 35 candidatos se perfilan con mayores posibilidades de pasar al balotaje del 7 de junio. Se trata de la líder de Fuerza Popular, Keiko Fujimori, y Rafael López Aliaga, de Renovación Popular, quienes tienen 11% y 9% de intención de votos, respectivamente.

Sin embargo, como se suele decir en Perú “cualquier cosa puede pasar”, tal como ocurrió en las elecciones de 2021, cuando Pedro Castillo dio la sorpresa al lograr no solo pasar a la segunda vuelta, sino que también ganarla, pese a lo que mostraban los sondeos previos. Es por eso que los expertos han comenzado a poner atención en el comediante Carlos Álvarez, de País para Todos, que subió del 5% al 7% en el último estudio de IPSOS, superando a Alfonso López-Chau, de Ahora Nación, que ocupaba hasta hace unas semanas el tercer puesto y que ahora tiene un 4%. Mientras que el cuarto puesto lo ocupa Jorge Nieto, con 5%.

En la encuesta Datum, en tercer lugar se encuentra Alfonso López-Chau, con 6,5%, mientras que en la cuarta posición está Carlos Álvarez, con 5%.

A continuación, los perfiles de los principales candidatos.

Keiko Fujimori

Es una veterana de la política peruana. La primogénita y heredera política de Alberto Fujimori ha competido tres veces por la Presidencia y las tres ha logrado llegar solo a la segunda vuelta y siempre se ha enfrentado a un fuerte antifujimorismo. Si en un comienzo se trataba del núcleo duro de quienes rechazan el gobierno de su padre, ahora muchos consideran que una administración suya sería una suerte de continuidad de uno de los períodos más corruptos del país.

Fujimori sufrió un gran descrédito político como líder de la oposición peruana al propiciar la caída del gobierno de Pedro Pablo Kuczynski en 2018 -hito que para muchos en Perú derivó en la actual crisis que sufre el país- y también por pasar una temporada en prisión acusada de lavado de dinero al recibir aportes de Odebrecht para su campaña de 2011. Su candidatura está lejos de concentrar el interés y el apoyo que obtuvo en sus dos aventuras presidenciales previas, como en 2011, cuando perdió por poco frente a Ollanta Humala, o en 2016, cuando se le escapó la elección frente a Kuczynski.

Keiko Fujimori. Foto: Agencia Andina

“Usted tuvo la mayoría absoluta en el Congreso para hacer todas las reformas y no la porquería que tenemos ahora”, le dijo Rafael López Aliaga recientemente en un debate.

Rafael López Aliaga

El empresario ultraconservador López Aliaga se ha destacado por ser uno de los más polémicos. Ha dicho que retirará al país de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, porque -a su juicio- defiende a terroristas y sicarios. Además, advirtió que solo aceptará una derrota si los resultados oficiales coinciden con el conteo realizado por su equipo. El año pasado fue acusado de instigación al homicidio en contra del periodista Gustavo Gorriti. “Hay que cargárselo”, habría dicho. Y en 2021, durante un mitin, hizo lo propio con Pedro Castillo, entonces candidato presidencial, y el fundador del partido Perú Libre, Vladimir Cerrón. “Muerte al comunismo. Muerte a Cerrón y a Castillo”, declaró.

Rafael López Aliaga. Foto: Agencia Andina

Desde las elecciones de 2021, López Aliaga ha sido tildado como una suerte de “Trump peruano” o el “Trump Chicha de Lima”, aunque a él le molestan esas comparaciones. Los temas valóricos y la condición religiosa de López Aliaga (es miembro del Opus Dei y mantiene un celibato) han motivado las mayores controversias respecto del candidato.

Carlos Álvarez

El comediante, candidato de País para Todos, se ha convertido en la sorpresa de estas elecciones. Famoso por sus imitaciones, como la realizada a la expresidenta Michelle Bachelet, y también por su participación en distintos programas de televisión.

Álvarez Loayza se afilió formalmente a País Para Todos en 2025, coincidiendo con su inscripción como candidato presidencial. Su primer registro político fue la militancia en Vamos Perú, partido al que renunció en 2021. No ha ocupado cargos de elección popular ni posiciones ejecutivas antes de postular a la presidencia.

En enero, el programa “Beto A Saber” de Willax sacó a la luz una condena judicial por peculado “en agravio del Estado y la sociedad” dictada en 2002 por la Tercera Sala Penal Especial de la Corte Superior de Justicia de Lima, instancia que le impuso cuatro años de prisión como cómplice del delito contra la administración pública. Sin embargo, la pena luego se redujo a tres años de prisión suspendida. Su condena se vincula a la trama de Vladimiro Montecinos.

Carlos Álvarez. Foto: Agencia Andina

En un comunicado posterior, el aspirante reconoció haber enfrentado un proceso judicial, aunque afirmó que la Corte Suprema lo absolvió de todos los cargos el 5 de diciembre de 2007 y dispuso la anulación de sus antecedentes.

Sostuvo que la ley electoral exige declarar solo las sentencias firmes, vigentes y no anuladas. Al contar con una absolución de la Corte Suprema, considera que no tiene la obligación de consignar esa información. Añadió que, si el Jurado Nacional de Elecciones determina que incurrió en una falta, se retirará de la contienda.

El partido País para Todos le entregó su respaldo y afirmó que una absolución definitiva no equivale a una condena.

Alfonso López-Chau

Exrector de la Universidad Nacional de Ingeniería (UNI), Alfonso López-Chau renunció a su cargo para postular a la presidencia con el partido Ahora Nación. Su candidatura marca un salto hacia la política nacional después de más de tres décadas dedicado a la docencia universitaria.

Alfonso López-Chau. Foto: Agencia Andina

Un episodio que ha generado polémica es una columna de opinión publicada en 1989, donde se refirió al líder del Movimiento Revolucionario Túpac Amaru (MRTA), Víctor Polay Campos, como un “luchador social”. Tras la difusión de ese texto, López-Chau afirmó que su condena al terrorismo es absoluta.