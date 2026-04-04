Exagentes de la CIA frente a la opción nuclear en Irán

John Kiriakou podría haber pasado a la historia como el agente de la CIA que lideró la primera captura de Abu Zubaydah, uno de los líderes de Al Qaeda después de los atentados del 11 de septiembre de 2021. O quizá, apunta el diario El País, por ser el hombre que reveló a los estadounidenses en 2007, en varias entrevistas en televisión, que la agencia había empleado métodos de tortura. Fue también el que describió públicamente las técnicas del ahogamiento simulado en sus interrogatorios. Pero al final logró más fama por ser el primer miembro de la CIA en entrar en prisión acusado de compartir información clasificada con un periodista. Fue declarado culpable de filtrar información clasificada en 2012, siendo condenado a 30 meses de presidio.

Kiriakou, quien trabajó para la CIA entre 1990 y 2004, período durante el cual visitó 72 países antes de convertirse en Jefe de Operaciones Antiterroristas en Pakistán, hoy vuelve a hacer noticia. Ahora ha sido calificado como el exagente de la CIA que predijo el conflicto con Irán un mes antes de que ocurriera.

El exagente apareció en el podcast del estadounidense Julian Dorey, grabado el 20 de febrero y difundido dos días después. Durante el episodio, Kiriakou dijo haber recibido información de un antiguo colega que había visitado la Casa Blanca esa mañana. “Tengo un amigo, un exoficial de la CIA, que estuvo en la Casa Blanca esta mañana hablando con sus amigos, y dice que se ha tomado la decisión de atacar Irán el lunes o el martes”, dijo. Se refería al 23 y 24 de febrero, cuatro o cinco días antes de que la Operación Furia Épica se lanzara finalmente el 28 de febrero.

Asimismo, Kiriakou desglosó en el podcast una supuesta conversación clasificada que presenció su fuente entre el primer ministro israelí Benjamin Netanyahu y el presidente Donald Trump. El exagente afirmó que funcionarios israelíes advirtieron que usarían armas nucleares contra Irán si Estados Unidos no realizaba ataques militares contra la República Islámica. Esta afirmación, según Kiriakou, proviene de fuentes dentro de la propia CIA. “Israel le dijo a Trump que usarían armas nucleares”, aseguró.

Russia is reportedly providing intelligence to Iran to target U.S. forces, officials have told the Washington Post.



Former CIA Station Chief Dan Hoffman says the partnership serves as a reminder of the 'axis of dictatorship' threatening U.S. national interests. pic.twitter.com/BARKPdDlV4 — Fox News Flash (@FoxNews_Flash) March 6, 2026

Pero Kiriakou no es el único exagente de la CIA que ha hecho noticia por sus comentarios sobre la guerra en Irán. El exjefe de la estación Dan Hoffman advirtió el domingo pasado que enviar tropas estadounidenses a la isla iraní de Kharg sería “extremadamente arriesgado”, exponiendo a las fuerzas estadounidenses a posibles ataques con misiles y drones.

“Está a solo 16 o 24 kilómetros del continente, por lo que estarían potencialmente expuestos a ataques con misiles balísticos, drones y otros tipos de ataques”, advirtió Hoffman en el programa “Sunday Night in America” de Fox News.

“Es posible que los envíen para recuperar los aproximadamente 450 kilos de uranio enriquecido que necesitamos encontrar y recolectar. O podría ser una demostración de fuerza”, añadió.

Hoffman, en conversación con el presentador de Fox News, Trey Gowdy, afirmó que el conflicto general podría desarrollarse por tres caminos posibles: una solución negociada, un cambio en el régimen iraní o en su comportamiento, o una guerra de desgaste asimétrica. “Creo que, en este momento, todo apunta a que nos enfrentamos a una guerra de desgaste”, declaró.

En busca de la bomba

En su última edición, la revista The New Yorker dedica un extenso reportaje al exoficial de la CIA Kevin Chalker, bajo el título “Él ayudó a impedir que Irán obtuviera la bomba”.

Según la publicación, antes de los atentados del 11 de septiembre de 2001, las ambiciones nucleares de Irán no eran una prioridad para los espías estadounidenses. La CIA sabía que, a finales de los años 80, Irán había comprado instrucciones para fabricar una bomba atómica al científico paquistaní A. Q. Khan en una reunión en Dubai. Pero Khan había vendido planos obsoletos, y la agencia creía que esto había perjudicado a los iraníes, que nunca habían diseñado las centrifugadoras necesarias.

This ex-spy helped stop Iran from building a nuclear weapon. And this article was among the most intense that I have ever reported: https://t.co/CZVlv5INvK — David D. Kirkpatrick (@ddk_nyc) March 30, 2026

En el seno de la administración George W. Bush se desató un debate sobre las tácticas a seguir. Chalker relató que, según su entender, el Pentágono había sugerido llevar a cabo operaciones de comando para asesinar a científicos iraníes clave, tal como lo hizo Israel posteriormente. Pero la CIA propuso reclutar a esos científicos para que desertaran. Chalker parafraseó la propuesta de la agencia: “Podemos interrogarlos y obtener mucha más información; y, si se niegan, entonces pueden matarlos”. A la Casa Blanca le gustó la idea de la agencia, y Bush autorizó a la CIA a realizar operaciones clandestinas para impedir que Irán fabricara una bomba.

“La razón más importante de su éxito fue, sin duda, su propuesta existencial: desertar o morir”, escribe David D. Kirkpatrick, el autor del reportaje, sobre Chalker. “De los muchos científicos a los que contactó, tres cuartas partes finalmente accedieron a cooperar”, comenta.

A former C.I.A. officer goes on the record for the first time about his years of work for the agency—which, he says, “prevented Iran from getting a nuke.”https://t.co/ssLYU9pVFF — The New Yorker (@NewYorker) April 2, 2026

Como autor de la novela The Persian (2025), que describe los escuadrones de secuestro y asesinato del Mossad dentro de Irán, el exanalista de la CIA David McCloskey no se sorprendió tanto como la mayoría por el impactante asesinato del ayatola Ali Jamenei, la figura más poderosa del régimen teocrático, en un ataque perpetrado por Israel.

Lo que sí lo tomó por sorpresa fueron los informes que indicaban que la inteligencia precisa y actualizada, esencial para su éxito, había sido proporcionada por la Agencia Central de Inteligencia. “Para ser honesto, eso me sorprendió”, dijo a The Guardian. “Por lo que he visto en fuentes de inteligencia abiertas, los israelíes habían desarrollado la capacidad de interceptar las redes públicas de CCTV existentes en Teherán y, además, añadieron un conjunto de software de integración de datos que les permite crear paquetes de ataque contra altos dirigentes”.

Ex-CIA analyst David McCloskey on the Mossad’s intelligence inside Iran: ‘I was surprised’https://t.co/JmbLAC3RQf — Sreemoy Talukdar (@sreemoytalukdar) March 13, 2026

El diario británico recordó que las operaciones de asesinato llevadas a cabo por el Mossad, el servicio de inteligencia exterior de Israel, también han sido eficaces para eliminar a varios científicos clave que trabajaban en el programa nuclear iraní. El caso más conocido es el de Mohsen Fakhrizadeh, considerado el artífice de la presunta búsqueda secreta de un arma nuclear por parte de Irán. Fakhrizadeh fue el objetivo en noviembre de 2020 de una minuciosa operación que duró un mes y que culminó con su muerte en una emboscada con un arma controlada a distancia desde Tel Aviv mientras conducía por una carretera en la región iraní del Mar Caspio.