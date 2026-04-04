El libro recomendado: una novela histórica sobre el Mesías

El Profeta

José María Zavala

Ediciones B

Desde José Saramago, pasando por Norman Mailer, J.J. Benítez y Nikos Kazantzakis, la figura de Jesús de Nazaret ha sido muy abordada por la literatura. En el caso de esta novela, el bestseller español José María Zavala lo hace alejándose del tono estrictamente doctrinal para construir un relato que mezcla rigor histórico, dramatización y reflexión espiritual. Es una novela histórica en su dimensión más clásica. La historia se articula a través de Lucio Fedro Celer, un pretoriano romano cuya vida está marcada por la violencia, la pérdida y la disciplina militar. Este recurso narrativo resulta clave: al elegir a un personaje ajeno al mundo judío y al círculo inmediato de Jesús, el autor logra un contraste eficaz entre la dureza del Imperio romano y el mensaje revolucionario del nazareno. La crítica ha destacado precisamente ese enfoque. Diversos medios subrayan que Zavala intenta “descifrar al Jesús humano”, un hombre capaz de interpelar incluso a quienes no tienen una relación activa con la fe. En esa línea, la novela no solo reconstruye un contexto histórico —con detalles sobre las estructuras del poder romano, las intrigas políticas bajo Tiberio o la vida cotidiana en el siglo I— sino que también propone una experiencia de lectura introspectiva, casi existencial. Sin embargo, esta ambición también conlleva ciertos riesgos. Algunas críticas apuntan a que el tono puede oscilar entre la novela histórica típica y una obra con intencionalidad evangelizadora, lo que podría generar distancia en algunos lectores. En definitiva, El Profeta es una novela que apuesta por humanizar a Jesús de Nazaret sin despojarlo de su dimensión trascendente.