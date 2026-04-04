A qué hora y dónde ver a Manchester City vs. Liverpool por la FA Cup
Los ciudadanos reciben a los Reds este sábado, por los cuartos de final de la copa.
Este fin de semana el fútbol inglés mantiene su pausa de la Premier League y da espacio a la FA Cup, donde el Manchester City recibe a Liverpool por los cuartos de final.
Los clubes se instalaron en la etapa de la copa tras vencer a Newcastle United y Wolverhampton, respectivamente, en los octavos de marzo pasado.
El cuadro ciudadano se presenta tras alzar la Carabao Cup al derrotar a Arsenal, mientras se mantienen como escoltas de la liga inglesa, liderada precisamente por los Gunners.
Cuándo juega Manchester City vs. Liverpool
El partido del Manchester City contra el Liverpool es este sábado, 4 de abril, a las 8:45 horas de Chile.
Los clubes se miden en el Etihad Stadium de Inglaterra.
Dónde ver a Manchester City vs. Liverpool
El partido del Manchester City contra Liverpool se transmite en el canal ESPN.
La cobertura de la FA Cup se encuentra de forma online en la plataforma Disney+, dentro del Plan Premium.
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