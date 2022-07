El nuevo doodle de Google es un homenaje a Quino, el creador de Mafalda

Este domingo 17 de julio se conmemoran 90 años desde el nacimiento de Joaquín Salvador Lavado Tejón, el artista que se hizo mundialmente conocido como Quino y que dejó un importante legado en el mundo de la historieta por cortesía de personajes como la querida Mafalda.

Quino es uno de los historietistas más importantes de Latinoamérica y el mundo, por lo que parece recordar su natalicio desde Google decidieron crear un doodle en su honor.

Este doodle - que estará disponible durante todo el 17 de julio en la página de inicio del buscador- fue realizado por la artista argentina Azul Portillo, quien tuvo la misión de plasmar al reconocido artista en un diseño que optó por poner su foco en el creador al mismo tiempo que añadía detalles en referencia a sus creaciones. Después de todo, a juicio de Portillo, la “forma más plena de expresión (de Quino) era el dibujo, por eso quise retratarlo creando el memorable mundo que conocemos. Estudié sus autorretratos y me inspiró ver cómo se representaba a sí mismo: concentrado, dibujando en su escritorio lleno de hojas, lápices y su lámpara.”

“Desde el principio me imaginé este Doodle en blanco y negro. Me pareció una característica que evoca rápidamente las tiras de Quino y, por otro lado, siento que puedo reflejar mi impronta como artista, ya que, la austeridad en el color es uno de mis recursos favoritos al ilustrar”, comentó Portillo en una presentación de Google.

Durante una conferencia de la que Mouse tuvo la oportunidad de asistir, Portillo explicó que trabajó en tres diseños para este doodle y finalmente la imagen que ahora está en Google fue la escogida después de un proceso que en total abarcó tres semanas.

Además la artista planteó que conoció a Quino mediante diferentes instancias en su vida y gracias a un aspecto generacional de la obra del creador.

“La relevancia que tiene para mí o influencia es que yo me encontré con un montón de cosas a través de este proceso, en realidad al investigar porque claramente investigué más de Quino de lo que conocía previamente y me emocionó ver mucho el alcance que él tiene y el poder que se lo nombras a cualquier persona acá y todo el mundo lo conoce y el impacto que tuvo su obra”, señaló Portillo. “Yo creo que siendo artista e ilustradora eso es algo que me toca muy de cerca, ahora el poder que puede tener el arte y cómo una persona puede ser tan querida a través de lo que hace. Creo que desde ese lado fue lo que más me llegó y lo que quis transmitir con el doodle, ese cariño también”.

El doodle por los 90 años de Quino estará disponible este 17 de julio y podrán verlo en el buscador de Google desde Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, República Dominicana, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Honduras, México, Nicaragua, Panamá, Uruguay, Paraguay, Venezuela, Perú, Puerto Rico y España, y hasta Bulgaria, Francia, Italia, Suecia e Islandia.