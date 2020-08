El nuevo traje de Barry Allen y Batman aparecen en las primeras imágenes conceptuales de The Flash

La película de The Flash fue anunciada por primera vez en octubre de 2014 con miras a un posible estreno en 2018. Sin embargo, por distintos problemas en su desarrollo, la cinta protagonizada por Ezra Miller como Barry Allen aún no ha logrado estrenarse.

Durante los últimos años, además de los cambios en los planes para las películas de DC, la cinta centrada en Barry Allen se postergó porque pasó por las manos de varios directores y guionistas que intentaron infructuosamente trazar una historia para llevar al velocista escarlata al cine. De hecho, incluso el propio Miller realizó un guión para la película con el guionista de cómics Grant Morrison (All Star Superman).

Pero parece que, después de años de espera, todo finalmente está avanzando de buena manera con Andy Muschietti (IT), quien con un guión escrito por Christina Hodson (Birds of Prey) asumió la dirección película durante el año pasado y en los últimos meses se ha dedicado a liderar bastantes avances con el proyecto.

Después de todo, luego de años sin mayores novedades sobre la película de The Flash, en los últimos meses no solo se estableció una nueva fecha de estreno para este proyecto sino que también se reveló que Ben Affleck y Michael Keaton volverán a interpretar a sus respectivas versiones de Batman en aquella cinta.

En ese escenario, las especulaciones sobre la película de The Flash solo han aumentado y por ello sus responsables aprovecharon de realizar un panel en DC FanDome para aclarar la bases de esta apuesta.

En el panel de la película de The Flash realizado este sábado en el evento virtual participaron Ezra Miller (Barry Allen/The Flash), el director Andy Muschietti, la productora Barbara Muschietti y la guionista Christina Hodson.

Obviamente ellos no revelaron ningún antecedente concreto sobre la trama pero, por ejemplo, apuntaron a aspectos como que la película tendrá un tono “característico” de Muschietti que mezclará elementos de humor, terror y emoción. Todo además de reiterar que la historia involucrará viajes en tiempo.

Por otra parte, también se reiteró que esta película incursionará en la idea del Multiverso y Hodson señaló que de hecho esta producción dará pie al nacimiento de esa concepción en la películas de DC.

Como recordarán, el Flash de Ezra Miller entró en contacto con la noción del Multiverso durante su aparición en Crisis en Tierras Infinitas, el crossover del Arrowverso que reunió al Barry Allen de Miller con el Barry Allen de la serie The Flash interpretado por Grant Gustin.

Y al parecer dese ahí no solo se derivará la noción del Multiverso, ya que en un panel anterior de DC FanDome Jim Lee, el publicador y director creativo de DC, señaló que el Barry Allen de Miller comenzará a llamarse Flash a raíz de ese encuentro.

La película de The Flash aún no inicia sus filmaciones, pero como los encargados de la cinta no querían concluir el panel sin presentar novedades revelaron un par de artes conceptuales que presentan al nuevo traje de The Flash.

El nuevo traje de The Flash se alejará de la apariencia del atuendo que el personaje estrenó en Justice League y será diseñado por Batman, quien también aparece en una de las imágenes.

Actualmente el estreno de la película de The Flash está fijado para 2022.