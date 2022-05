El primer tráiler de Black Adam debutará este 8 de junio

Ya tenemos una fecha de lanzamiento para el primer tráiler de Black Adam. Si bien por cortesía de videos promocionales y los eventos de DC se han revelado varios acercamientos a la película, hasta ahora no se ha publicado ningún avance completo de la esperada producción dirigida por Jaume Collet-Serra (Jungle Cruise).

No obstante, según anunció en propio Dwayne Johnson, eso cambiará a inicios de junio.

A través de su cuenta de Instagram “La Roca” compartió más fotos del rodaje adicional de Black Adam y aprovechó de revelar que el próximo miércoles 8 de junio se estrenará el primer tráiler de la película.

“El trono de Black Adam. Para los millones de ustedes que conocen la mitología de Black Adam, entienden el significado y el poder de este trono. Me prometí a mí mismo que no me sentaría en él hasta que filmáramos la escena real en la que Black Adam se ha ganado el derecho a ocupar su lugar sagrado en las alturas. Su trono es un gran tema. Así que siempre senté mi gran trasero en los escalones e hice mi tarea. Finalmente filmamos ‘el momento icónico’ y qué momento fue”, indicó el actor antes de añadir: “Estreno mundial del tráiler de Black Adam el 8 de junio”.

Además de Johnson como el personaje titular, Black Adam mostrará a una versión de la Sociedad de la Justicia compuesta por Hawkman (Aldis Hodge), Cyclone (Quintessa Swindell), Atom Smasher (Noah Centineo) y Doctor Fate (Pierce Brosnan). Por ahora no hay detalles respecto a qué podría incluir el tráiler de la cinta, sin embargo, cabe recordar que durante la CinemaCon se mostró un avance que bien podría ser el mismo que se lanzará a inicios de junio e incluía Teth-Adam haciendo de las suyas después de abordar parte de su origen.

Siguiendo un cambio en la fecha de estreno, actualmente Black Adam planea llegar a los cines durante octubre de este año.