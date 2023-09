El primer vistazo a la nueva versión de El Vengador Tóxico

La compañía Legendary revivirá a “El Vengador Tóxico” con una nueva película dirigida por Macon Blair (I Don’t Feel At Home in This World Anymore) que promete mantener el espíritu del original y acentuar el trasfondo medioambiental de la historia.

En ese sentido, esta reimaginación de la clásica película de la productora Troma contará con un elenco que incluye a Peter Dinklage (Game of Thrones) en el papel principal de Winston Gooze, el conserje abusado que termina obteniendo habilidades especiales tras caer en desechos tóxicos.

Junto a él estarán además Julia Davis, Taylour Paige, Kevin Bacon, quien dará vida a una especie de millonario, además de Jacob Tremblay y Elijah Wood. quien interpretará a un calvo villano llamado Fritz Garbinger.

Y tanto Dinklage como Bacon y Wood son parte de las nuevas fotografías de esta película que promete mantener la tradición de Troma, no solo con una propuesta para adultos con calificación “R”, debido a su violencia gore, sino que también con sus desnudos.

Vean las imágenes a continuación.