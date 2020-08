El primer vistazo a The Devil All the Time, la nueva película de Netflix con Holland y Pattinson

Netflix dio a conocer las primeras fotos de The Devil All the Time, una nueva película dirigida por Antonio Campos (Christine) y que estará basada en la novela del mismo nombre de Donald Ray Pollock.

The Devil All the Time se centra en una comunidad religiosa que lleva sus creencias a aterradores extremos y es descrita por el streaming como “una historia gótica del medio oeste”.

Concretamente la película está ambientada entre la Segunda Guerra Mundial y la Guerra de Vietnam, y toda su trama de desarrolla en una localidad de Ohio y sus alrededores donde “personajes siniestros” como “un predicador impío, una pareja retorcida y un sheriff corrupto convergen alrededor del joven Arvin Russell mientras lucha contra las fuerzas del mal que lo amenazan a él y a su familia”.

El elenco de The Devil All the Time promete ser uno de los principales ganchos de la película ya que incluye a Tom Holland, Bill Skarsgård, Riley Keough, Jason Clarke, Sebastian Stan, Haley Bennett, Harry Melling, Eliza Scanlen, Mia Wasikowska y Robert Pattinson.

A continuación puedes ver las primeras fotos de la película reveladas por Netflix:

The Devil All the Time se estrenará mundialmente el 16 de septiembre.