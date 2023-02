El próximo Call of Duty sería una continuación de Modern Warfare II

Aunque aún no hay un anuncio formal por parte de Activision Blizzard ya tendríamos detalles sobre la propuesta del próximo Call of Duty.

De acuerdo a Bloomberg, el nuevo videojuego de Call of Duty para este 2023 fue desarrollado por Sledgehammer bajo la supervisión de Infinity Ward y aunque será un título completo se presentará como una continuación de Modern Warfare II, la entrega de 2022 de la franquicia.

En ese sentido, el reporte de Bloomberg dice que este nuevo juego surgió como una “expansión premium” del título del año pasado y eventualmente se transformó en la entrega completa que llegaría este 2023 y que Activision Blizzard planea que pueda sentirse como un “lanzamiento independiente”.

Pero claro este nuevo juego incorporará varios elementos de Modern Warfare II como mapas y modos

“Se planeó que la expansión fuera grande, con una campaña para un jugador y varios mapas multijugador, y eventualmente se transformó en un lanzamiento completo del juego”, sostiene el reporte.

Este nuevo Call of Duty, que Bloomberg cree que se podría llamarse Modern Warfare III, sería lanzado en el último trimestre de 2023 pero por el momento Activision Blizzard no ha entregado detalles de su propuesta y solo ha confirmado que un nuevo “juego premium de Call of Duty” llegará este año.