El próximo crossover de Arrowverso se desarrollará en los cómics

Las series del Arrowverso tendrán un nuevo crossover pero esta vez la acción no se desarrollará en la televisión.

Si bien los cómics y la series de DC amparadas por The CW no suelen llevarse muy bien en términos de apego al material de origen, DC Comics decidió que no quiere desperdiciar la popularidad de estas apuestas y anunció que lanzará un nuevo título llamado Earth Prime.

De acuerdo a DC, Earth Prime será una serie limitada de seis números que se publicará de manera bimensual.

La idea de la compañía es que cada uno de los cinco primeros números de Earth Prime cuente una nueva historia ambientada en la continuidad de series como Superman & Lois, The Flash, Legends of Tomorrow, Batwoman y Stargirl (una serie que técnicamente no está en la misma Tierra que el Arrowverso pero que al parecer será considerada como parte de esa franquicia para estos efectos).

Dichas historias serán escritas por integrantes de los equipos creativos de cada programa y culminarán en el sexto número de Earth Prime que será un crossover que reunirá a todos los héroes. Y, según DC “todos los números son parte del canon” de los programas.

Pero por ahora la editorial quiere apostar al misterio con la trama general de Earth Prime y solo detalló que los primeros dos números de esta publicación serán:

Earth Prime #1 enfocado en Batwoman y escrito por las guionistas de la serie Natalie Abrams aynd Kelley Larson junto al actor Camrus Johnson (Luke Fox/Batwing).

“Desde que la tecnología que creó a muchos de los villanos de Batman salió a la calle, Ryan Wilder se ha esforzado por contener a los nuevos villanos que aparecen en Gotham City. Pero cuando el lodo de Clayface (que hace su debut en CW) se une a un estudiante de secundaria local, ¡Batwoman necesitará la ayuda de una fuente inesperada para contener a este enemigo fangoso! Además, ¡sigue cómo Luke Fox equilibra su vida como superhéroe y novio!”, dice la descripción del número que será dibujado por Clayton Henry.

Earth Prime #2 se enmarcará en Superman & Lois y contará una historia sobre el primer aniversario de los personajes titulares.

“Tratar de celebrar tu felicidad conyugal nunca es fácil cuando eres un esposo superhéroe y una esposa reportera de noticia; ¡Especialmente cuando salvar el mundo y crear historias contundentes continúan arruinando tus planes! Además, finalmente se revelan los verdaderos orígenes del malvado Superman del mundo de John Henry Irons”, promete la descripción de la entrega que será escrita por Adam Mallinger, Jai Jamison y Andrew Wong del equipo creativo de Superman & Lois y contará con el arte de Tom Grummett.

Earth Prime #1 y Earth Prime #2 serán publicados el 5 y el 12 de abril respectivamente.