El próximo Mario Kart ya estaría en desarrollo pese a los planes del nuevo DLC

Durante los anuncios del último Nintendo Direct, se reveló que 48 nuevas pistas llegarán como DLC a Mario Kart 8 Deluxe, con la primera tanda de ocho pistas llegando el 18 de marzo y la última arribando a finales del 2023.

Esta noticia significó que varios fanáticos perdiesen la ilusión de que Nintendo esté trabajando en una nueva eentrega de Mario Kart. No obstante, un conocido filtrador de la compañía japonesa, llamado Zippo, afirmó que el DLC estaría siendo desarrollado por Bandai Namco y que el equipo central de Mario Kart estaría creando la nueva entrega del juego de carreras.

“Escuché poco después del Direct que este DLC lo está haciendo en su totalidad Bandai Namco, EPD tiene poca o ninguna participación en esto, ya que el trabajo continúa en el próximo Mario Kart”, dijo Zippo.

Desafortunadamente, esta es la única información que entregó el filtrador. Sin embargo, los fanáticos pueden tener el consuelo de el reciente anuncio de Mario Kart 8 Deluxe no significa que Mario Kart 9 no esté en planes de la desarrolladora japonesa. De igual modo, esta filtración debe tomarse con cautela como cualquier otra información que no sea oficial o no provenga de Nintendo.

De momento, los fanáticos se tendrán que conformar con Mario Kart 8 Deluxe y las próximas 48 pistas que provienen de versiones anteriores de Mario Kart, las cuales se pueden adquirir por 24,99 dólares o por una suscripción de Nintendo Switch Online + Paquete de expansión.