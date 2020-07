“El pueblo de los malditos” ahora será una serie de TV

The Village of the Damned (El pueblo de los malditos), la historia sobre un pueblo que oculta un secreto y que está plagado de niños con habilidades telepáticas, se convertirá en una serie de televisión.

David Farr, escritor tras series como The Night Manager y Hanna, se hará cargo de concretar una adaptación de ocho episodios, que tomará como base a la novela de John Wyndham llamada “The Midwich Cuckoos”.

En aquella historia, cada mujer en edad fértil está embarazada en un pequeño pueblo luego de un incidente de origen desconocido que incluye a un objetivo no identificado. Años después, los niños crecen de forma acelerada y tienen la particularidad de contar con ojos dorados inusuales y piel pálida.

La primera adaptación fue una película de la Metro-Goldwyn-Mayer realizada en el Reino Unido bajo la dirección de Wolf Rilla en 1960, mientras que el legendario John Carpenter realizó una adaptación que trasladó la historia a Estados Unidos durante el año 1995. Aquella producción fue protagonizada por Christopher Reeve.

Por ahora no existen más detalles de esta nueva versión, pero todo es realizado por Sky, el brazo europeo de Comcast, por lo que su estreno primero se enfocaría en Europa. De ahí que, tal como la novela y la película original, todo podría situarse en Inglaterra.