El quinto episodio de The Falcon and The Winter Soldier tiene una importante escena post-créditos

Una tradición de las entregas de Marvel Studios finalmente llegó a The Falcon and The Winter Soldier y es que durante su quinto episodio la serie finalmente incluyó su primera escena post-créditos.

Esta secuencia aparece después de los créditos iniciales de la serie, aquellos con imágenes y donde figuran los integrantes principales del elenco y el equipo de la producción centrada en Bucky Barnes y Sam Wilson.

Si bien en algunas ocasiones las escenas post-créditos de Marvel Studios son simplemente añadidos divertidos o apuntan a eventos que ocurrirán en entregas futuras, en el caso del quinto episodio de The Falcon and The Winter Soldier la secuencia se presenta como algo que podría ser clave para la conclusión de la serie.

Después de todo, como podrán comprender a raíz de los eventos del capítulo, ese momento establece un antecedente importante para el futuro de John Walker.

No obstante, para desentrañar lo que podría implicar esa escena no solo tendríamos que entrar en el terreno de los spoilers sino que también tendríamos que comenzar a especular, por lo que por ahora solo queremos advertirles que el quinto episodio de The Falcon and The Winter Soldier tiene una escena post-créditos y probablemente no querrán perdérsela de cara al final de la serie que está planificado para la próxima semana.