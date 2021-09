El tráiler de Aquaman: King of Atlantis, la nueva miniserie animada del Rey de los Siete Mares

Si creían que Aquaman and the Lost Kingdom era la única producción en desarrollo sobre Arthur Curry, un nuevo tráiler llegó para recordarnos la existencia de Aquaman: King of Atlantis.

A diferencia de la película protagonizada por Jason Momoa, Aquaman: King of Atlantis será una miniserie animada de tres partes y presentará a una versión mucho más humorística del Rey de los Siete Mares y su mundo.

De hecho, como podrán ver en el siguiente tráiler, el humor parece ser una de las claves de la propuesta de Aquaman: King of Atlantis. Todo mientras la trama de esta miniserie pretende enfocarse en el papel de Arthur como Rey de Atlantis y abordar temas como la desconfianza del mundo de la superficie y la amenaza de Orm.

El elenco de la versión en inglés de Aquaman: King of Atlantis será comandado por Cooper Andrews (The Walking Dead) como Aquaman, Gillian Jacobs (Community) como Mera, Thomas Lennon (Reno 911) como Vulko y Dana Snyder (Jellystone!) como Ocean Master.

Aquaman: King of Atlantis fue producida por James Wan (Aquaman) y sus showrunners son Victor Courtright (ThunderCats Roar!) y Marly Halpern-Graser (Batman vs. Teenage Mutant Ninja Turtles).

Sin más preámbulos, puedes ver el tráiler de la miniserie animada de Aquaman aquí:

Aquaman: King of Atlantis presentará su primer episodio el 14 de octubre en HBO Max.