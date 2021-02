El tráiler de The Nevers, la serie creada y abandonada por Joss Whedon

HBO dio a conocer el primer tráiler de The Nevers, su nueva serie que pretende mezclar una ambientación en la época victoriana con elementos de fantasía como los superpoderes.

The Nevers fue creada por Joss Whedon (Buffy the Vampire Slayer, The Avengers), por lo que probablemente han escuchado más de ella por la salida del director que por su propuesta.

Después de todo, Whedon abandonó la conducción de The Nevers en noviembre del año pasado y pese a que eventualmente Philippa Goslett asumió como showrunner y el director justificó ese distanciamiento apuntando a motivos personales, todo quedó empañado por dudas debido a la investigación sobre las refilmaciones de Justice League que se estaba conduciendo durante ese período.

Pero mientras los detalles sobre los resultados de esas indagatorias aún no son completamente divulgados por WarnerMedia, HBO presentó al mundo de fantasía de The Nevers con un nuevo tráiler.

El nuevo adelanto explica que en este mundo algunas personas, y en particular algunas mujeres, comenzaron a presentar poderes después de un misterioso evento. Así, mientras algunos temen que pasará con las personas que tienen nuevas habilidades, algunas afectadas han decidido embarcarse en sus propias misiones.

Puedes ver el tráiler de The Nevers aquí:

Esta es la sinopsis de The Nevers:

“En los últimos años del reinado de Victoria, Londres se ve acosada por los ‘Tocados’: personas, en su mayoría mujeres, que de repente manifiestan habilidades anormales, algunas encantadoras, otras muy inquietantes. Entre ellos se encuentran Amalia True (Laura Donnelly), una viuda misteriosa y rápida, y Penance Adair (Ann Skelly), una brillante joven inventora. Ellas son las campeonas de esta nueva clase baja, creando un hogar para los Tocados, mientras luchan contra las fuerzas d ... bueno, casi todas las fuerzas, para hacer espacio para aquellos a quienes la historia tal como la conocemos no tiene lugar”.

The Nevers planea estrenarse durante abril.