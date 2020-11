Joss Whedon dejó la serie The Nevers de HBO

Joss Whedon creó The Nevers, una nueva serie de ciencia ficción que está en desarrollo para HBO. Sin embargo, pese a que el responsable de Buffy the Vampire Slayer pretendía dirigir y escribir ese proyecto, ahora se anunció que ya no será parte del programa.

De acuerdo a CinemaBlend, durante esta semana tanto HBO como Whedon confirmaron que el director de The Avengers ya no estará involucrado en la realización de The Nevers.

“Nos hemos separado de Joss Whedon. Seguimos entusiasmados con el futuro de The Nevers y esperamos su estreno en el verano de 2021″, señaló HBO mediante una declaración.

Todo mientras por su parte Whedon apuntó a la pandemia como un factor en su salida de la producción.

“Este año de desafíos sin precedentes ha impactado mi vida y mi perspectiva de formas que nunca hubiera imaginado, y mientras desarrollar y producir The Nevers ha sido una experiencia alegre, me doy cuenta de que el nivel de compromiso requerido para seguir adelante, combinado con los desafíos físicos de hacer un espectáculo tan grande durante una pandemia mundial, es más de lo que puedo manejar sin que el trabajo comience a sufrir”, dijo Whedon.

“Estoy genuinamente exhausto y estoy retrocediendo a marcializar mi energía hacia mi propia vida, que también está al borde de un cambio emocionante”, añadió. “Estoy profundamente orgulloso del trabajo que hemos realizado. Estoy agradecido con todos mis extraordinarios actores y colaboradores, y com HBO por la oportunidad de dar forma a otro mundo extraño. The Nevers es un verdadero trabajo de amor, pero después de más de dos años de trabajo, el amor es todo lo que tengo para ofrecer. Nunca se desvanecerá”.

Si bien Whedon atribuye su distanciamiento del programa a una artista más creativa, también hay que considerar que la salida del director se da en medio de las acusaciones en su contra realizadas por Ray Fisher, el actor que interpretó a Cyborg en Justice League.

De hecho, después de que surgieran los reportes sobra la salida de Whedon de The Nevers, Fisher aseguró que esto sería fruto de la investigación interna de WarnerMedia sobre las refilmaciones de la película de 2017.

“No tengo ninguna intención de permitir que Joss Whedon use la vieja táctica de Hollywood de ‘salir’, ‘retirarse’ o ‘alejarse’ para encubrir su terrible comportamiento. La investigación de WarnerMedia sobre Justice League ha estado en pleno apogeo durante más de 3 semanas”, señaló Fisher.

Pero mientras el vínculo entre ambas situaciones aún no está confirmado, cabe recordar que The Nevers girará en torno a un grupo de mujeres victorianas con habilidades inusuales y será encabezada por Laura Donnelly.