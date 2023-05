El tráiler final de Rápido y Furioso 10 reconoce que desafían las leyes de la gravedad

De cara a su estreno durante esta semana, en Universal Pictures presentaron un último tráiler de Rápido y Furioso 10 (Fast X), el cual profundiza un poco en la historia de la popular saga de acción.

De ahí que los miembros de la agencia, interpretados por Alan Ritchson y Brie Larson, hacen un repaso por las desventuras de la familia comandada por Toretto, dando cuenta de cómo dieron el salto desde conductores de carreras callejeras hasta convertirse en una especie de espías con rasgos de superhéroes, capaces de hacer proezas que rompen más que las meras leyes del tránsito.

En ese sentido, uno de los personajes deja en claro que el grupo ha roto “las leyes de Dios y la gravedad” en más de una ocasión, lo que sirve de preámbulo para abordar cómo la historia tendrá un nuevo capítulo en donde el hijo del villano de Fast Five buscará cobrar venganza. Inclusive contra el hijo de Toretto.

Vean el extenso tráiler a continuación.

La nueva película de la saga, la cual podría dar pie a toda una nueva trilogía, llegará a los cines este jueves 18 bajo la dirección de Louis Leterrier, quien previamente encabezó producciones como The Incredible Hulk y Clash of the Titans.

A los rostros ya conocidos del elenco, la nueva entrega sumará a Jason Momoa como el villano que le dará problemas a la familia.