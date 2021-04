El tráiler para el regreso de Master of None confirma a Lena Waithe como protagonista de la tercera temporada

Un par de días después de anunciar discretamente el regreso de la serie, Netflix dio a conocer el primer tráiler para la tercera temporada de Master of None.

Este adelanto no solo ratifica que la serie volverá en mayo sino que también respalda los reportes sobre el nuevo ciclo y confirma que ahora el programa se enfocará en la historia de Denise, el personaje de Lena Waithe.

En ese sentido, la sinopsis revelada por el streaming adelanta que esta temporada llamada Master of None Presents: Moments in Love abordará la historia de Denise (Waithe) y su pareja Alicia, quien será interpretada por Naomi Ackie. Todo para mostrar a “una historia de amor moderna que ilustra íntimamente los altibajos del matrimonio, las luchas por la fertilidad y el crecimiento personal, tanto juntos como separados. Los momentos románticos fugaces se encuentran con pérdidas personales aplastantes mientras surgen preguntas existenciales sobre el amor y la vida”.

Master of None Presents: Moments in Love contará con cinco episodios que fueron dirigidos por el co-creador de la serie, Aziz Ansari, pero hasta ahora no está claro si el actor volverá a figurar como Dev.

Puedes ver el nuevo tráiler de la serie aquí:

El guión de Master of None Presents: Moments in Love fue realizado por Ansari junto a Waithe y su estreno está fijado para este 23 de mayo a través de Netflix.