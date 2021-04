La tercera temporada de Master of None llegará en mayo a Netflix

Después de un largo tiempo sin novedades respecto al programa, Netflix finalmente fijó un plazo para el estreno del tercer ciclo de Master of None. Sin ningún tipo de ceremonia ni tampoco detalles al respecto, el streaming utilizó la publicación de un calendario en su cuenta de Twitter para revelar que la serie volverá en mayo.

Como pueden notar, la publicación de Netflix no establece una fecha específica para el regreso de Master of None y tampoco entrega detalles sobre lo que ofrecerá la tercera temporada de la serie.

En ese contexto, mientras todavía no hay nada oficial, desde Variety sostienen que esta nueva temporada se diferenciaría del resto de las entregas del programa creado por Aziz Ansari junto a Alan Yang ya que se centraría en Denise, el personaje de Lena Waithe.

Todo mientras en Indie Wire aseguran que el título del nuevo ciclo sería Master of None Presents: Moments in Love y que sus cinco episodios fueron dirigidos por Ansari, quien también se habría encargado del guión junto a Waithe.

Originalmente Master of None se enfocaba en la historia de Dev, el personaje de Ansari. No obstante, este supuesto cambio de foco no resulta completamente sorprendente porque, pese a que Netflix manifestó que quería más temporadas de la serie, la continuidad de esta producción fue puesta en duda antes las acusaciones de agresión sexual contra el actor.