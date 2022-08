El videojuego AEW Fight Forever ya está disponible para la preventa

La guerra por ser el show de las mil emociones, hombres por los aires, patadas voladoras y la mejor acción al ras de la lona comenzará un capítulo en un nuevo terreno. La compañía All Elite Wrestling anunció que ya comenzó la preventa del que será su primer videojuego.

Bajo el titulo de AEW Fight Forever, el videojuego ya se encuentra disponible para ser adquirido de forma anticipada en PS4, Xbox One, PS5, Xbox Series X/S, PC y Nintendo Switch.

Desarrollado por el estudio Yuke’s, quienes previamente se encargaron de los juegos de la WWE, el juego cuenta con la colaboración del luchador Kenny Omega, quien recalcó que el objetivo es simplemente hacer “el mejor videojuego de lucha libre de todos los tiempos”.

Y esa es una meta no menor considerando que en el pasado se han logrado realizar juegos realmente buenos en esta materia como como el clásico WWF No Mercy, WWF Smackdown! 2: Know Your Role, WWE Smackdown Here Comes the Pain o el más reciente WWE 2K14.

Muchas opciones

Los siguientes son las características prometidas para lo que será AEW: Fight Forever.