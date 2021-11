Eleven intenta adaptarse a la vida lejos de Hawkins en el nuevo tráiler de Stranger Things 4

En el contexto del día en que se conmemora la desaparición de Will Byers en el mundo de Stranger Things, Netflix dio a conocer un nuevo avance para la cuarta temporada de la serie.

A diferencia de los vistazos anteriores para el regreso del programa, este adelanto no se desarrolla en Hawkins y traslada su acción hasta California para presentar a la nueva vida de Eleven junto a la Familia Byers.

En ese sentido, de la mano de una carta para Mike, se tantea que la vida de Eleven no ha sido muy sencilla en esa ciudad y que está ansiosa por regresar a Hawkins para las vacaciones de primavera. No obstante, aunque el personaje de Millie Bobby Brown solo quiere pasarlo bien junto a Mike, este adelanto deja claro que aquello no será posible y los eventos sobrenaturales volverán a amenazar a los protagonistas.

Sin más preámbulos, puede ver el nuevo avance de Stranger Things 4 aquí:

Stranger Things 4 llegará en 2022.