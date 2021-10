Ellie, Joel y Tess son el foco de las nuevas imágenes del rodaje de la serie de The Last of Us

Aunque hasta la fecha solo se ha dado a conocer una foto oficial de la nueva serie de The Last of Us, de la mano del avance de las filmaciones han surgido más registros de esta producción que está en desarrollo para HBO.

Así, después de que durante esta semana apareciera un nuevo vistazo a Pedro Pascal como Joel, ahora se dieron a conocer varios registros que muestran al actor junto a Anna Torv y Bella Ramsey, las actrices que interpretarán a Tess y Ellie, respectivamente.

Estas fotos obviamente no tienen la mejor calidad, pero los vistazos a Ellie, Joel y Tess claramente bastarán para entusiasmar a los fans del videojuego de Naughty Dog.

Y como si eso no fuera suficiente, también aparecieron algunos videos del rodaje.

La serie de The Last of Us será comandada por Craig Mazin (Chernobyl), quien escribió el guión del programa el director del juego, Neil Druckmann.

Esta adaptación de The Last of Us aún no tiene una fecha concreta de estreno.