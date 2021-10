Salen a la luz nuevas imágenes de la serie de The Last of US y de Pedro Pascal como Joel

La serie basada en The Last of Us que se encuentra preparando HBO sigue su camino, y mientras la esperada adaptación continúa con su rodaje es que han salido una serie de imágenes y algunas de las locaciones que recrearán las destruidas ciudades del juego.

Una de las más recientes imágenes tomadas desde el set de grabación fue dada a conocer por por Kristin Raworth, y en ella se puede ver a Pedro Pascal como Joel.

Por otro lado, desde The Last of Us News, una cuenta dedicada a noticias de la serie fueron dadas a conocer una serie de imágenes de las locaciones que acompañarán a la serie.

Esta adaptación del videojuego de Naughty Dog es protagonizada por Pedro Pascal (The Mandalorian) y Bella Ramsey (Game of Thrones). Mientras la historia estará a cargo de Craig Mazin (Chernobyl) y el director del juego, Neil Druckmann.

Druckmann, director creativo y guionista de Naughty Dog, también dirigirá algunos de los episodios de la serie, sumándose de esta forma a directores como Peter Hoar (Altered Carbon, The Umbrella Academy y Daredevil) y Jasmila Zbanic (On the Path, One Day in Sarajevo y Quo Vadis, Aida?).