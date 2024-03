Emulador Yuzu anuncia su fin tras demanda de Nintendo

Tropic Haze, los creadores de Yuzu, han anunciado el fin del emulador de Nintendo Switch tras la demanda de Nintendo por considerar que fomentaban la piratería.

A través de un mensaje publicado en las redes sociales del emulador es que se dio a conocer la noticia con efecto inmediato, a la vez que culpo a la gente por hacer mal uso del software.

“Yuzu y su equipo siempre han estado en contra de la piratería. Iniciamos los proyectos de buena fe, por pasión por Nintendo y sus consolas y juegos, no pretendíamos causar daño”, señalaron.

De acuerdo a lo que agregaron, “ahora vemos que, como nuestros proyectos pueden burlar las medidas tecnológicas de protección de Nintendo y permitir a los usuarios jugar fuera del hardware autorizado, han dado lugar a una piratería generalizada”.

En la publicación, también responden a la filtración de The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom, que de acuerdo a Nintendo, fue descargado un millón de veces previo a su lanzamiento oficial. “Nos hemos sentido profundamente decepcionados cuando los usuarios han utilizado nuestro software para filtrar contenidos de juegos antes de su lanzamiento y arruinar la experiencia de los compradores legítimos y los aficionados”, apuntaron.

Pero esto no es todo, ya que junto con esto, Tropic Haze pagará a Nintendo 2,4 millones de dólares como parte de un acuerdo extrajudicial entre las partes.

Junto con el fin de Yuzu también llega a su fin el emulador Citra, con el cual comparten el mismo código.