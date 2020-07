En 2021 finalizarían las filmaciones de la segunda temporada de The Witcher

A armarse de paciencia y es que todo parece apuntar a que la seugnda temporada de la serie de The Witcher terminará sus filmaciones recién a inicios de 2021.

La próxima tanda de episodios de la serie vio retrasada su grabación a raíz de la pandemia generada por el Covid-19, y según señalaron desde Redanian Intelligence, un sitio enfocado en la serie de Netflix, esta retomaría recién sus filmaciones el próximo 7 de agosto del 2020.

Con esto, se espera que la serie esté finalizando sus grabaciones para febrero del próximo año.

La primera temporada de The Witcher, protagonizada por Henry Cavill, se estrenó en diciembre de 2019, y parece probable que su segunda temporada estuviera pensada inicialmente para fines del 2020.

Por su parte, la película animada que tendrá por nombre, The Witcher: Nightmare of the Wolf, por el momento sigue sin fecha de estreno.