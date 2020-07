En septiembre saldrá a la venta la actualización 2021 de PES

Una mera actualización. Así será eFootball PES 2021, ya que Konami decidió saltarse la edición anual para preparar el terreno para lo que concretarán el próximo año, con un videojuego completamente nuevo para las próximas consolas, corriendo bajo el motor Unreal.

Aún así, la compañía no dejará de perder dinero, ya que el eFootball PES 2021 Season Update no será gratuito para los jugadores que ya tienen la edición 2020. No, simplemente tendrán que desenbolsar para acceder a su actualización de jugadores y clubes, junto al modo de la Eurocopa y un par de bonos adicionales.

La actualización saldrá a la venta el 15 de septiembre, para Playstation 4, Xbox One y PC, con un costo de $29.99 dólares. Quienes tengan la edición 2020, tendrán un descuento de un 20%.

Al mismo tiempo, habrá “ediciones club” de Barcelona, Manchester United, Juventus, Bayern y Arsenal, entregando contenido exclusivo específico para cada uno de estos equipos por un costo de $35.99 dólares. Pero, repetimos, no representará una experiencia muy distinta en términos técnicos respecto a lo ya disponible en el mercado.

Vean el tráiler de presentación.