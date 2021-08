Eric Kripke describió el trabajo en el spin-off de The Boys como un “estilo pervertido de Marvel”

Durante los siguientes meses y el próximo año los fanáticos de The Boys no solo recibirán más contenido de la serie basada en el cómic de Garth Ennis y Darick Robertson, sino que también podrán seguir ahondando en el mundo de los superhéroes malvados de la mano de un nuevo spin-off que está en desarrollo para Amazon Prime Video.

Aquel proyecto aún no revela su título oficial, sin embargo, ya ha reclutado ha gran parte de su elenco y su escritura sigue avanzando.

De hecho, en una entrevista con THR sobre The Boys, el showrunner de esa popular serie, Eric Kripke, tanteó el trabajo en el spin-off indicando que la idea es aplicar la propuesta de las producciones de Marvel para expandir su universo. Todo claro de la mano de los giros retorcidos que han hecho tan famosa a la serie de Homelander.

“Estamos escribiendo con furia. Creo que va muy bien. Es emocionante en esa especie de estilo pervertido de Marvel, en la forma en que los diferentes proyectos de Marvel son muy diferentes: uno es un thriller, el otro es una comedia. Esto también se siente así, pero con un montón de chistes sobre penes”, dijo Kripke.

Por ahora solo está claro que el spin-off de The Boys se enfocará en una universidad para superhéroes controlada por Vought, el mismo conglomerado detrás de The Seven, por lo que tendremos que esperar para averiguar más sobre la propuesta de esta entrega y qué aportará al mundo establecido por la serie original.