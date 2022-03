Es oficial: The CW confirmó que realizará nuevas temporadas de The Flash y Superman & Lois

Aunque algo ya se había anticipado a comienzos de este año, durante esta semana The CW finalmente aseguró la continuidad de dos de sus producciones inspiradas en los cómics de DC.

En primer lugar, según recoge Variety, el canal renovó a The Flash para una novena temporada y con ello la serie protagonizada por Grant Gustin como Barry Allen se convertirá en el programa más extenso del Arrowverso hasta la fecha superando a las ocho temporadas de Arrow y los seis ciclos de Supergirl.

Si bien desde el primer reporte sobre la novena temporada de The Flash se ha discutido la posibilidad de que ese sea el último ciclo de la serie, la renovación de The CW no dice nada al respecto y por ende el futuro televisivo de Barry Allen todavía no estaría totalmente escrito.

Por otra parte, The CW también confirmó la tercera temporada de Superman & Lois, la serie que llega a Latinoamérica mediante HBO Max y este martes retomará la emisión de su segundo ciclo tras una breve pausa durante la semana pasada.

De acuerdo a Variety, estas renovaciones también incluyen a series como Riverdale (temporada 7), Walker (temporada 3), Kung Fu (temporada 3), All American (temporada 5) y Nancy Drew (temporada 4). Todo mientras el canal aún no determinaría el futuro de programas como Batwoman, Charmed, Legends of Tomorrow, Roswell New Mexico y Naomi.

En ese sentido, se espera que The CW decida el futuro de las series restantes y sus pilotos (que incluyen a Gotham Knights y el spin-off de Supernatural) durante mayo.