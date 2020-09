Es oficial: The Walking Dead terminará en 2022

Por años parecía que este momento nunca iba a llegar, sin embargo, lo que varios esperaban desde hace algún tiempo finalmente se concretó y este miércoles AMC fijó un final para The Walking Dead.

Según recoge TV Line, The Walking Dead terminará con su temporada número 11, la cual contará con 24 episodios de extra duración que serán emitidos en dos tandas: una de 12 episodios que llegará en 2021 y otra de 12 capítulos que debutará en 2022.

“Han pasado 10 años y lo que nos espera son dos más e historias que contar más allá“, comentó sobre este anuncio Scott Gimple, el Jefe de Contenido de The Walking Dead. ”Lo que está claro es que este programa ha sido sobre los vivos, realizado por un elenco apasionado, un equipo de guionistas y productores dando vida a la visión presentada por Robert Kirkman en su brillante cómic y con el apoyo de los mejores fans en el mundo".

“Nos queda mucha historia emocionante por contar en TWD, y luego, este final será el comienzo de más The Walking Dead: nuevas historias y personajes, rostros y lugares familiares, nuevas voces y nuevas mitologías. Este será un gran final que dará lugar a nuevos estrenos", añadió. “La evolución está sobre nosotros. The Walking Dead vive”.

Aunque las palabras de Gimple fácilmente podrían calificarse como una forma de reconfortar a los fanáticos de la serie, los dichos del productor efectivamente apuntan a que el final de The Walking Dead no será la conclusión del mundo de adaptaciones inspiradas por el famoso cómic escrito por Kirkman.

De hecho, además de Fear The Walking Dead y The Walking Dead: World Beyond, AMC también confirmó que ordenó dos nuevos spin-off de The Walking Dead. Dichos proyectos consisten en una serie de antología y una apuesta que centrará en Daryl (Norman Reedus) y Carol (Melissa McBride).

Mientras el estreno de la temporada 11 de The Walking Dead está fijado para 2021, el próximo 4 de octubre se estrenará el retrasado final de la temporada 10 y luego se emitirán seis episodios adicionales durante el próximo año.